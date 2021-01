La Ferrari resta la scuderia che incassa più denaro da Liberty Media, un bel gruzzoletto per la scuderia di Maranello che si assesta al vertice di questa particolare classifica grazie al bonus ‘extra’ stabilito dall’ultimo Patto della Concordia.

Solo per il fatto di essere l’unica scuderia ad aver partecipato a tutte le edizioni dei campionati mondiali, la Ferrari incassa una cifra che viene definita in base al denaro da divide tra i team. Nel caso in cui questa somma resti sotto il miliardo di dollari, la Ferrari ottiene il 5%, se è compresa tra 1 e 1,05 miliardi la percentuale del Cavallino sale al 6% per arrivare poi all’8% tra 1,05 e 1,1 miliardi e al 10% oltre gli 1,1 miliardi.

La classifica

La classifica tiene conto dei premi stagionali e dei bonus storici, a cui per la Ferrari si aggiunge l’extra. Quest’anno, il Cavallino riceverà 150 milioni di euro, la Mercedes 145 milioni e la Red Bull a 132 milioni. Cifre che tengono conto dell’emergenza Coronavirus, che ha obbligato le scuderie a perdere molto denaro.