Brutte notizie per Carlos Sainz, costretto a salutare uno dei propri storici sponsor proprio in occasione del suo passaggio in Ferrari.

La birra spagnola Estrella Galicia 0,0 ha deciso infatti di interrompere la propria partnership con il pilota iberico, che durava dal lontano 2013, quando Sainz debuttò in Formula 1 nei test al volante di Toro Rosso e Red Bull. Con il passare del tempo, il legame tra lo spagnolo e l’azienda si era fatto sempre più saldo, soprattutto in corrispondenza del passaggio in McLaren.

La fine del rapporto

Oggi, Carlos Sainz è diventato un nuovo pilota della Ferrari e, contestualmente, è decaduto l’accordo di sponsorizzazione tra Estrella Galicia 0,0 e McLaren è decaduto, come confermato dall’assenza dell’azienda nella lista collegati al team britannico in vista del prossimo Mondiale. Estrella Galicia 0,0 però non seguirà nemmeno Sainz nella sua nuova avventura in Ferrari, come riferito dal sito Decalspotters. Secondo le indiscrezioni, il marchio spagnolo concentrerà le proprie risorse sulla MotoGp, dove è main sponsor del team Marc VDS e segue da vicino i fratelli Alex e Marc Marquez.