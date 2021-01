Ieri è stata una giornata da incubo per Federico Marchetti, il portiere del Genoa infatti si è visto distruggere la sua Ferrari da 300mila euro dall’addetto all’autolavaggio a cui aveva lasciato la sua auto.

Un incidente banale ha letteralmente spaccato la parte anteriore della supercar, andata a sbattere contro altre cinque macchine in sosta prima di fermarsi contro il guard-rail. Un danno enorme per Marchetti, intervenuto poi sui social per esprimere il proprio pensiero sull’accaduto.

Il post social di Marchetti

La notizia ha fatto subito il giro del web, per questo motivo Federico Marchetti ha voluto postare un messaggio sui social per parlare di quanto accaduto: “mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita!“.