Critiche pesanti, parole durissime quelle che Luca Cordero di Montezemolo ha rifilato alla Ferrari, uscita umiliata dall’ultima stagione di Formula 1. L’ex presidente del Cavallino non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio punto di vista sulla situazione che vive in questo momento la squadra di Maranello, sempre più distante da Mercedes e Red Bull. Il protagonista del quinquennio d’oro 2000-2004 non ha lesinato critiche, puntando il dito contro Binotto.

Le critiche di Montezemolo

Intervenuto ai microfoni di Sport Bild, Montezemolo ha puntato il dito contro Binotto: “il campionato 2020 della Ferrari è stato un disastro, in passato anche il terzo posto era considerato un fallimento per il Cavallino. Noi eravamo soliti cercare i nostri difetti e assumere i migliori talenti per le posizioni nelle aree problematiche, che si trattasse di aerodinamica, elettronica, meccanica. Ora la Scuderia non è organizzata correttamente e questo non può essere cambiato in un anno. Ora una persona è responsabile di tutto, ma spero che trovi presto chi possa aiutarlo”.