Un intervento killer, un fallo tremendo commesso nel corso del match tra Ituzaingò e Real Pilar, match di quarta divisione argentina. Brian Medina, giocatore della squadra di casa, è stato atterrato da un avversario che gli ha praticamente squarciato la gamba fino al muscolo. Un placcaggio in stile rugby che ha costretto Medina al trasporto in ospedale dove i medici gli hanno ricucito la ferita.

Niente espulsione

Clamorosamente, l’arbitro dell’incontro non ha espulso l’autore del fallo, comminandogli solo un cartellino giallo e lasciando di stucco entrambe le squadre presenti sul terreno di gioco. Una decisione assurda vedendo la foto della gamba di Medina, un’immagine non adatta alle persone facilmente impressionabili. Non è ancora chiaro quando il giocatore rientrerà in campo, ma le immagini lasciano intendere che passeranno alcuni mesi.