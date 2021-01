Il Gran Premio di Imola sarà nel calendario 2021 di Formula 1, la notizia è stata diffusa nella serata di oggi ma diventerà ufficiale domani.

Un’ottima notizia per l’Italia e per l’Emilia Romagna, che torna ad ospitare il circus dopo averlo fatto anche nel 2020. Il motivo di questo reinserimento è dettato dalle difficoltà di organizzare i GP in Australia e Cina, dove l’emergenza sanitaria e le stringenti misure anti-Coronavirus non permettono la disputa delle due gare.

La data del GP di Imola

Il Gran Premio di Imola verrà inserito in calendario il week-end del 18 aprile, dunque non il 25 in sostituzione del GP del Vietnam. Oltre alla gara in Emilia Romagna, tornerà anche quella a Portimao in Portogallo, fissata per il 2 maggio. Nella giornata di martedì, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonacini, terrà una conferenza stampa dopo l’ufficialità dell’inserimento del GP di Imola nel calendario 2021 si Formula 1.