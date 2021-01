Dal mondo dello spettacolo a quello del calcio, è il percorso compiuto in questi ultimi mesi da Ciro Petrone, conosciuto per aver recitato nel film ‘Gomorra‘ e per aver partecipato a ‘Temptation Island Vip‘. L’attore italiano ha deciso di diventare agente di calciatori, curando il passaggio di Antonio Natalucci è un nuovo giocatore della Cavese, club di Serie C. Un’operazione curata dal procuratore Francesco De Marco e appunto da Ciro Petrone, suo collaboratore.

La corsa per Federica

Ciro Petrone è finito sotto i riflettori per aver violato il regolamento del programma ‘Temptation Island Vip‘, superando le barriere piazzate tra i due villaggi per correre incontro alla sua fidanzata Federica. Un gesto non particolarmente apprezzato da quest’ultima, costretta ad abbandonare il programma con il suo compagno dopo questo comportamento. In passato Ciro aveva anche recitato nel film ‘Gomorra‘, interpretando il ruolo di ‘Pisellino‘.