E’ iniziato ad Adelaide il torneo esibizione a scopo benefico ‘A Day at the Drive‘, a cui partecipa anche Jannik Sinner insieme ai mostri sacri del tennis mondiale.

Il numero 36 del ranking mondiale è sceso in campo nel primo match in programma contro Novak Djokovic e Filip Krajinovic, alternatisi contro l’azzurro nel corso della partita. Il primo set lo ha vinto il numero 31 della classifica con il punteggio di 6-3, bissato poi da Djokovic nel secondo set: “erano 12 mesi che non giocavamo davanti a un pubblico così” le parole del numero uno serbo riportate dalla Federtennis. “Non sono stato benissimo negli ultimi giorni, ma non potevo mancare e ho deciso di giocare per questo pubblico“.

Gli altri match

Subito dopo la sfida tra Sinner e la coppia Krajinovic-Djokovic, in campo è scesa Serena Williams per sfidare Naomi Osaka, battuta con il punteggio di 6-2, 2-6, 10-7 dopo il super tie-break. Nei prossimi giorni si proseguirà con il match tra Nadal e Thiem, per chiudere infine con il confronto che vedrà protagoniste la numero 1 del mondo Ashleigh Barty e Simona Halep.