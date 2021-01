Elon Musk è diventato recentemente l’uomo più ricco del mondo, superando Jeff Bezos in vetta alla classifica stilata annualmente da Forbes.

Il fondatore di Tesla e Space X ha un patrimonio di 189,7 miliardi di dollari, mentre il CEO di Amazon si ferma ‘solo’ a 185 miliardi. Un sorpasso avvenuto di recente, grazie alla crescita esponenziale delle azioni di Tesla negli ultimi 12 mesi. Se i soldi a disposizione di Elon Musk lasciano a bocca aperta, fa addirittura rabbrividire il tempo che impiega un lavoratore qualsiasi per guadagnare quanto Musk incassa in un solo minuto.

La classifica

Stando alla proporzione effettuata dal sito ‘AddictiveTips’, in Italia bisognerebbe lavorare quasi 26 anni per guadagnare quanto Elon Musk in un minuto. In Bulgaria invece ne servono più di 88, mentre in Spagna e Portogallo rispettivamente 28 e 47 anni. Molto meno tempo invece per quanto riguarda il Lussemburgo, dove un lavoratore impiega 12 anni e 8 mesi per intascare la cifra che Elon Musk porta a casa in un solo minuto. Ecco la classifica: