Elisabetta Gregoraci ha abbandonato ormai da qualche settimana la casa del Grande Fratello Vip, la show girl calabrese infatti ha deciso di trascorrere il Natale e il Capodanno con il figlio Nathan Falco, abbandonando così il programma di Alfonso Signorini.

La partecipazione al reality ha comunque lasciato accesi i riflettori su di lui, soprattutto in questo periodo dove il suo spasimante Pierpaolo Pretelli ha iniziato una relazione dentro la casa con Giulia Salemi. Una liaison che la Gregoraci ha accolto con il sorriso sulle labbra, essendosi messa alle spalle quella esperienza.

L’attacco degli haters

La sovraesposizione mediatica di Elisabetta Gregoraci le ha comportato anche parecchi messaggi offensivi sui social, tra tutti uno arrivato da un suo follower su Instagram. Questo utente ha commentato una foto della bella calabrese, scrivendo: “te sei fatta un po’ di pubblicità perché ormai eri passata… Sei una bellissima donna ma secondo me vola basso perché quando muori vieni con me nella tomba“. Parole a cui la Gregoraci ha risposto per le rime, chiudendo la questione: “spero sempre dopo di te“.