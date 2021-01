Scatteranno su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) sabato 9 gennaio i Playoff della National Football League (NFL), che la piattaforma di streaming proporrà interamente agli appassionati italiani in diretta e in modalità on demand. Il sogno delle 14 franchigie ancora in corsa si chiama Super Bowl LV, l’ambita finale per il titolo, nonché il più grande evento sportivo mondiale a livello mediatico, in programma nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021 al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida.

Nuovo format

Dopo un’intensa regular season durata 17 settimane, le stelle del football americano scendono in campo per gli attesi Playoff che quest’anno cambiano format: non più sei ma ben sette squadre per Conference con la prima classificata, Kansas City Chiefs nella AFC e Green Bay Packers nella NFC, che avranno accesso diretto al Divisional Round. Le altre sei invece si affronteranno al Wild Card Round, in programma questo weekend.

L’American Football Conference

Nell’American Football Conference saranno i Buffalo Bills, secondi classificati, ad aprire il primissimo turno di questi playoff affrontando in casa, sabato 9 gennaio, gli Indianapolis Colts, testa di serie numero 5. Domenica 10 gennaio, invece, appuntamento con la sfida tra i Tennessee Titans e i Baltimore Ravens, rispettivamente in quarta e sesta posizione. A seguire, nella notte tra domenica e lunedì, i Pittsburgh Steelers, testa di serie numero 3, ospiteranno in casa i Cleveland Browns.

National Football Conference

Nella National Football Conference, invece, scenderanno in campo, sempre sabato 9 gennaio, i Seattle Seahawks contro i Los Angeles Rams e, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 gennaio, i Washington Football Team contro i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady. Appuntamento domenica sera con la sfida tra i New Orleans Saints e i Chicago Bears.

Conference Championships

Le quattro franchigie vincitrici accederanno al Divisional Round (in programma sabato 16 e domenica 17 gennaio), a cui sono già qualificate una testa di serie per ciascuna conference: Kansas City Chiefs nella AFC, Green Bay Packers nella NFC. Il rush finale prima del Super Bowl sarà il Conference Championships Round (domenica 24 gennaio), che decreterà le due squadre che si sfideranno a Tampa per alzare l’ambito Vince Lombardy Trophy. Oltre alle dirette delle partite, gli appassionati di football americano su DAZN potranno seguire gli approfondimenti e le analisi sui Playoff NFL grazie a NFL Network, il canale tematico della lega professionistica americana presente all’interno dell’offerta della piattaforma di streaming.

La programmazione di DAZN

Sabato 9 gennaio

Ore 19:05 Indianapolis Colts @ Buffalo Bills

Commento: Matteo Gandini e Matteo Pella

Ore 22:40 Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks

Commento: Federico Pasquini e Roberto Gotta

Domenica 10 gennaio

Ore 2:15 Tampa Bay Buccaneers @ Washington Football Team

Commento: lingua originale

Ore 19:05 Baltimore Ravens @ Tennessee Titans

Commento: Federico Pasquini e Matteo Pella

Ore 22:40 Chicago Bears @ New Orleans Saints

Commento: Matteo Gandini e Roberto Gotta

Lunedì 11 gennaio

Ore 2:15 Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers

Commento: lingua originale