Il documentario sulla vita e sulla carriera di Michael Schumacher è pronto, la notizia è stata lanciata dalla portavoce della famiglia del Kaiser, la quale però non ha rivelato la data di uscita.

I tifosi del sette volte campione del mondo sono impazienti di vedere l’opera della regista e produttrice Vanessa Nocker, che inizialmente avrebbe dovuto uscire nelle sale nell’ultimo trimestre del 2020. Tuttavia, la pandemia di Coronavirus ha fatto slittare la programmazione, che verrà sicuramente fissata nei prossimi mesi.

Le parole di Sabine Kehm

La portavoce della famiglia Schumacher ha presentato il documentario, sottolineando come sia perfetto e preciso nel descrivere la vita di Michael: “questo film vuole ripercorrere l’impareggiabile carriera di Michael Schumacher, ma anche mostrare le varie sfaccettature del Michael uomo e non solo del Michael pilota. Un padre amorevole, un meccanico con una predisposizione naturale nei confronti della tecnica, un uomo squadra e ovviamente anche un pilota spietato e temerario”.

Le parole della regista

All’interno del documentario su Schumacher non mancano i racconti della moglie Corinna, dei due figli e del padre Rolf. La regista ha voluto coinvolgere la famiglia di Michael, per dare quella sensazione di intimità che altrimenti sarebbe mancata. Sulla data però ancora nulla: “non possiamo ancora sbilanciarci per tutti gli ostacoli legati al Coronavirus, chiediamo agli appassionati ancora un po’ di pazienza”.