Scene di ordinaria follia a Cremona, dove un agente si è ritrovato senza la falange di un dito a causa di un morso ricevuto dall’autista di un camion. E’ avvenuto nella giornata di oggi, quando una pattuglia della polizia stradale ha fermato un mezzo pesante per un normale controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, l’autista di origini greche ha perso le staffe e si è avventato sull’agente.

Dito staccato a morsi

Inizialmente, l’uomo si è scagliato sull’agente di polizia per malmenarlo, dopodiché ha addentato il suo dito e ha staccato con un morso la falange. Una volta bloccato, l’autista del camion è stato arrestato e condotto in commissariato, mentre il poliziotto è stato soccorso e trasportato immediatamente in ospedale.