David Beckham e la moglie Victoria sono finiti nell’occhio del ciclone in Inghilterra, dove i principali tabloid hanno puntato il dito contro l’ex calciatore inglese per aver violato apertamente le norme anti-Coronavirus.

Il Daily Mail infatti ha svelato come l’intera famiglia Beckham, compresi i figli Brooklyn (21 anni), Romeo (18), Cruz (15) e Harper (9) siano volati dall’Inghilterra agli Stati Uniti violando il blocco in vigore in Inghilterra. Per evitare problemi, il volo con aereo privato è stato organizzato per il giorno di Natale, così da non dare nell’occhio.

Il motivo del viaggio

Secondo i tabloid britannici, la famiglia Beckham ha raggiunto Miami per trascorrere il periodo natalizio presso la villa di Nelson Peltz, ricco uomo d’affari che farà sposare sua figlia Nicola con con Brooklyn Beckham il prossimo anno. Le due famiglie hanno trascorso il Capodanno nella mega villa di Peltz, un magione da 30 milioni di euro. Per respingere le accuse, fonti vicine ai Beckham hanno sottolineato come il viaggio fosse già programmato e riconducibile ad impegni di lavoro di David Beckham. Il polverone ormai è scoppiato, con buona pace della signora Victoria…