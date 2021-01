Il volto di Cristiano Ronaldo è quanto di meglio un marchio pubblicitario possa chiedere, arrivando a sborsare fior di quattrini per far sì che il proprio prodotto venga sponsorizzato da CR7.

Una strada che ha deciso di percorrere anche l’Arabia Saudita, avvicinando il campione portoghese per chiedergli la disponibilità di promuovere il turismo nel proprio Paese. Un’offerta rifiutata da Cristiano Ronaldo, che ha detto no a ben 6 milioni di euro l’anno, come ammesso dal Telegraph “Cristiano Ronaldo ha rifiutato sei milioni l’anno per diventare testimonial di una campagna volta a promuovere il turismo in Arabia Saudita”.

I motivi del rifiuto

Un no cortese ma deciso quello di Cristiano Ronaldo, che ha scelto di rifiutare la milionaria offerta dell’Arabia Saudita per un motivo ben preciso. Sempre stano a quanto riferito dal Telegraph, CR7 pare abbia detto no per evitare di avere un ritorno negativo sulla proprio immagine. Il Paese del Golfo Persico si è poi rivolto anche a Lionel Messi e anche in questo caso sembra che abbia incassato un rifiuto, nonostante abbia offerto alla Pulce la stessa cifra messa sul piatto per Ronaldo.