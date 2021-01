La crisi di Governo è confezionata, i ministri di Italia Viva si sono dimessi nel pomeriggio e il premier Conte adesso deve capire come far fronte a questa pesante offensiva.

Un momento non proprio adatto per compiere un passo del genere, ma Renzi non ha voluto sentire ragioni e ha spinto i ministri del suo partito ad abbandonare i propri incarichi. Una situazione paradossale, che ha spinto gli altri leader a intervenire, tra cui anche Matteo Salvini.

Le parole di Salvini

Matteo Salvini si è presentato in conferenza stampa al Senato per esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda, lanciando accuse contro Grillo e Renzi: “noi siamo pronti ma non per i minestroni, non mi interessa. Vedo che Grillo dice ‘tutti dentro’. Siamo passati dalla rivoluzione a Cinque Stelle al governo Conte-Mastella. Io con certa gente non posso avere niente a che fare. Provo vergogna, rabbia e disgusto per lo squallido teatrino che Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti stanno offrendo“.