Un attacco frontale, parole durissime quelle di Giorgia Meloni che oggi in Aula ha risposto in maniera velenosa al discorso del premier Giuseppe Conte.

La leader di Fratelli d’Italia si è lanciata in un discorso distruttivo della figura del Presidente del Consiglio, invitandolo ad andare a casa dopo i disastri compiuti negli ultimi mesi. Intervenuto in Aula, Giorgia Meloni ha ammesso: “dopo aver distrutto l’Italia si presenta come quello che la vuole ricostruire, raggranellando un gruppo di disperati che chiama costruttori. Penso che stavolta il gioco non riuscirà, mi piace pensare che in Parlamento ci sia ancora un briciolo di buonsenso. Che ci sia ancora qualcuno che teme il giudizio implacabile che la storia inevitabilmente riserva“.

Conte Barbapapà

Non poteva mancare poi una battuta sulla proposta di una nuova legge elettorale, che ha fatto letteralmente infuriare Giorgia Meloni: “uno scempio. Consentito da questo Parlamento e da un’Unione europea compiacente, grandi media al servizio dei poteri forti che hanno interesse ad avere una politica alla ricerca di padroni. E Conte è perfetto per tutti loro: assume la forma che richiede il suo mandato, praticamente è Barbapapà“.