Sono durissime le parole di Claudio Borghi all’indirizzo del premier Conte, il deputato leghista non ha usato mezze misure per definire l’attuale Governo, etichettandolo come incapace di gestire la crisi economica e sanitaria.

Intervenuto in Aula per replicare alla comunicazione del Presidente del Consiglio, Borghi ha attaccato: “sappiamo già quando ve ne andrete, quando la montagna di guano che avete accumulato diventerà troppo grande per continuare ad ignorarla. Siamo primi al mondo per morti per milioni di persone per Covid e purtroppo mi tocca vedere anche che l’Italia farà meno 10% di Pil quest’anno. Ma ha visto chi ha di fianco, ha visto chi siete? L’ex dj“.

“Defecato in mezzo alla stanza”

Claudio Borghi poi ha proseguito, chiudendo con una battuta alquanto infelice: “Presidente Conte, lei se ne andrà quando la montagna di guano che è stata accumulata sotto il tappeto sarà così enorme da non poter essere più nascosta. Ve ne andrete come chi lascia la casa dopo averla occupata: dopo aver distrutto e rubato tutto, dopo aver defecato al centro della stanza. Da parte nostra non c’è fiducia, ma compassione per quello che sta facendo“.