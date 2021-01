La mossa di Matteo Renzi che ha aperto la crisi di Governo in Italia ha attirato numerose critiche, ricevendo però al tempo stesso anche consensi. Tra questi c’è senza dubbio quello di Flavio Briatore, che si è schierato al fianco del leader di Italia Viva in questa forte presa di posizione, sottolineando di essere a favore di uno ‘shakedown’ che faccia bene al Paese.

In un video postato sui propri canali social, Briatore ha ammesso: ″mi congratulo con Matteo per aver dato una scossa a questo governo. Bravo! Questa gente deve capire che non possono solo fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta! Questa è gente che vive di teoria. Per portare avanti questo paese in un momento difficile serve gente brava. Non è vero che una crisi di governo è incompatibile con un’emergenza, è esattamente il contrario. È proprio nell’emergenza che se un Governo dimostra la sua inadeguatezza va cambiato. Sono mesi che promettono e non fanno niente: rifiutano i soldi dell’Europa, il Mes, hanno chiuso così a casaccio dappertutto, dai ristoranti ai teatri alle palestre e stanno distruggendo categorie intere di persone. E intanto la movida va avanti″.

La puntura ad Arcuri

Flavio Briatore poi ha messo nel mirino il Commissario Arcuri, esprimendo la propria sorpresa nel vedere come un’unica persona si occupi di numerose vicende: “inutile andare a cercare 300 consulenti se poi per gestirli ne servono altri 50. Prima levano i deputati e i senatori e poi ci riempiono di consulenti. Poi c’è Arcuri che fa tutto si occupa delle siringhe, dei monopattini, delle mascherine, dei banchi con le rotelle, insomma è una follia. Ben venga che arrivi qualcosa di nuovo, ben venga che arrivi qualcuno che si impegni per questo paese, ben venga che arrivi qualcuno che sia bravo e competente. Serve gente competente per gestire questo Paese“.