La crisi di Governo che si sta verificando in Italia tiene con il fiato sospeso l’Europa intera.

Gli altri Paesi guardano infatti con occhio attento quanto sta avvenendo tra il premier Conte e Matteo Renzi, che ieri ha spinto le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti a dimettersi. I media tedeschi sono preoccupati, in particolare il quotidiano Handelsblatt, che si è augurato di non vedere Salvini e la Lega alla guida dell’Italia: “se il premier Giuseppe Conte non troverà una nuova maggioranza, la Lega di destra potrebbe presto governare nuovamente il Paese con conseguenze catastrofiche per l’Europa“.

La replica di Salvini

Un articolo che non è piaciuto né alla Lega e né a Matteo Salvini, che ha postato sui social le parole dei media tedeschi esprimendo poi il proprio pensiero: “l’allarme del giornale tedesco: ‘No alle elezioni, vincerebbe la Lega, catastrofe’. Pazzesco, pensate alla Germania che all’Italia pensano gli italiani“.