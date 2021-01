Non c’è davvero pace per Nicolò Zaniolo, il giocatore della Roma infatti è finito nuovamente sotto i riflettori ma questa volta per un motivo importante e non per mere questioni di gossip, come quelle relative al presunto flirt con Madalina Ghenea.

Il talento azzurro infatti è risultato positivo al Coronavirus, come annunciato da lui stesso con un post sui social: “ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa“.