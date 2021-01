Sul Coronavirus e sul vaccino recentemente scoperto sono state fatte molte teorie, in particolare dai negazionisti, che hanno sempre etichettato la pandemia come un’invenzione dei poteri forti per governare il mondo.

Correnti di pensiero strampalate che hanno però trovato terreno fertile nella mente di numerose persone, arrivate a puntare il dito anche contro il vaccino. L’ultima teoria borderline è quella del rabbino ultraortodosso israeliano Daniel Asor, arrivata durante un sermone riportato dal sito Israel Yahom.

La teoria del rabbino

Davanti al proprio pubblico, il rabbino ultraortodosso israeliano Daniel Asor si è lanciato in questa curiosa affermazione: “il vaccino anti-Covid vi farà diventare gay, ne abbiamo le prove“. Parole riprese anche dal quotidiano britannico The Independent, diffondendo la teoria strampalata del rabbino e facendola arrivare anche alle orecchie di Havruta, gruppo israeliano a sostegno dei diritti Lgbt. Invece di indignarsi, questa associazione ha risposto in maniera ironica, ottenendo molto seguito sui social: “ci stiamo preparando per accogliere i nuovi membri“.