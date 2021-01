Le prospettive per il 2021 in tema di emergenza Coronavirus non lasciano ben sperare, soprattutto considerando i numeri della pandemia registrati in Italia in queste ultimo 48 ore.

La situazione sta peggiorando nuovamente, per questo motivo il virologo Pregliasco ha chiesto ai microfoni de ‘La Stampa’ che venga nuovamente alzata l’asticella dell’attenzione: “l’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata. Si spera che non diventi un’ondona. Gli ultimi dati dimostrano la stanchezza del lockdown, ma ora la curva rallenta troppo lentamente, per cui è urgente intervenire con nuove misure. La nuova variante inglese richiede che venga velocizzata la campagna di vaccinazione“.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, il bollettino di Capodanno

Zona rossa

Per arginare la diffusione del Coronavirus, il virologo Pregliasco ha chiesto che la zona rossa venga prolungata anche dopo le festività: “il colore rosso è stato necessario perché a dicembre la popolazione non era abbastanza attenta. Durante le feste è stato concesso qualche strappo, ma pranzi, cene e ritrovi vanno dimenticati fino al vaccino. Bisognerebbe rivedere i 21 parametri che permettono di cambiare colore, perché in alcuni casi si sono dimostrati insufficienti“.