Brutte notizie per quanto riguarda Charles Leclerc, il pilota della Ferrari ha annunciato sui social di essere risultato positivo al Coronavirus.

Negli scorsi giorni, il monegasco è entrato in contatto con una persona positiva e, dopo essersi sottoposto a tampone, ha ricevuto la notizia della sua positività al Covid-19. Leclerc al momento è in isolamento, ha lievi sintomi ma ha fatto sapere di sentirsi abbastanza bene.

Il post social di Leclerc

Questo il messaggio con cui Leclerc ha annunciato la sua positività al Coronavirus: “ciao a tutti, spero che tutti voi stiate bene. Vorrei dirvi che sono risultato positivo al Coronavirus. Sono testato regolarmente in accordo ai protocolli della mia squadra. Sfortunatamente, ho appreso di essere stato in contatto con una persona positiva e immediatamente sono andato in auto-isolamento, notificandolo a tutte le persone con le quali sono entrato in contatto. Un test successivo mi ha dato l’ufficialità: sono positivo. Mi sento bene, ho lievi sintomi. Rimarrò in isolamento a casa mia, nel Principato di Monaco, in ossequio alle regole delle autorità locali. Statemi bene e fate attenzione”.