L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio anche l’Indonesia, che già da agosto 2020 ha reso obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto. A Bali però non è raro vedere gente sprovvista di dispositivi di protezione, soprattutto i turisti, che arrivano sull’isola senza rispettare le importanti norme igieniche. Per questo motivo, la polizia indonesiana è spesso intervenuta per punire i trasgressori sia con multe che con… flessioni.

Le flessioni

Chi non indossa la mascherina a Bali è costretto a pagare una multa di 100.000 rupie indonesiane (circa 6 euro), ma chi non ha i soldi viene costretto dalle forze dell’ordine a fare dalle 15 alle 50 flessioni in strada. Chi non indossava una mascherina ne ha dovute fare fino a 50, quelli che ne indossavano una in modo improprio sono stati puniti con 15. Ecco il video che ritrae alcuni turisti a svolgere flessioni: