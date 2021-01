Il periodo festivo sta per concludersi, così come gli effetti del Decreto Natale adottato per definire le misure anti-Coronavirus nel periodo compreso tra il 24 dicembre e il 6 gennaio.

A partire dal 7 però non ci sarà un liberi tutti, anzi si tornerà alle fasce di colore con cui l’Italia era divisa fino a poche settimane fa. Sulla questione si è soffermato al Corriere della Sera il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’ISS: “il 7 gennaio vita normale? Andiamoci piano. Come si può parlare di ritorno alla vita normale! Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress. Non è il momento di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini”.

Rispettare le misure

Silvio Brusaferro poi ha sottolineato come tutti gli italiani dovranno continuare a rispettare le norme basilari anti-Coronavirus: “bisogna evitare che la curva riparta e questo si può fare adottando con rigore e sistematicamente le misure di prevenzione che ormai gli italiani conoscono: mascherina, distanziamento, igiene delle mani, no assoluto agli assembramenti. C’è stata una decrescita nell’occupazione dei posti letto ma ultimamente è rallentata e la capacità di reggere l’impatto dei ricoveri si è ridotta. Ecco perché è necessario evitare che la curva si rialzi”.