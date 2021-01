L’emergenza Coronavirus per molti è un nemico da combattere, ma per altri è un’occasione per ristabilire un nuovo ordine sulla Terra.

Tra gli esponenti di quest’ultima tesi c’è niente meno che Brigitte Bardot, famosissima attrice che ha espresso il suo curioso punto di vista ai microfoni di Oggi: “il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparse, la natura riprenderà i suoi diritti. Mi chiede se questo virus è una buona cosa? Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare. Io non ho bisogno di proteggermi, non vedo nessuno e non saranno le capre a contagiarmi“.

Guerra ai migranti

Brigitte Bardot poi ha cambiato argomento, soffermandosi sul problema migranti: “sono per un governo autoritario, capace di mettere ordine nel casino in cui viviamo. Quando penso che il governo francese lascia al margine dei poveri cittadini che lavorano duro e che ottengono meno aiuti di tutti questi migranti che ci assalgono, mi fa orrore. Me ne frego se pensano che io fomenti odio, mi condannino di nuovo. Mi costerà? Non mi interessa. Se non avrò i soldi per pagare i danni, andrò in prigione. Sarebbe divertente”.