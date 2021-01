I nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia sono 17.533, a fronte di 140.267 tamponi effettuati. E’ risultato positivo il 12,5%, un dato in diminuzione del 2,3% in confronto al 14,8% di ieri. I morti sono 620 mentre il numero dei guariti si attesta su 17.575 unità. La Regione con il numero più alto di nuovi contagi è il Veneto con 3.388, seguito da Emila Romagna e Lombardia.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.237.890 casi totali



77.911 morti

1.589.590 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 570.389 , così suddivisi: