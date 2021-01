Si temeva il peggio, ma fortunatamente le condizioni di Gallinari dopo l’infortunio subito alla caviglia nel match contro i Brooklyn Nets.

L’esito degli esami a cui si è sottoposto l’azzurro hanno individuato una distorsione alla caviglia destra con ‘rigonfiamento e infiammazione’, che obbligherà Gallinari ad uno stop di due settimane. Una sosta ai box non esagerata che gli farà comunque perdere ben cinque partite, oltre alle due già saltate contro Brooklyn Nets e Cleveland.

LEGGI ANCHE: Infortunio Gallinari, la caviglia si piega dopo un contrasto con Irving [VIDEO]

Il rientro in campo

Considerando le due settimane di stop che attendono Danilo Gallinari, l’azzurro salterà come detto ben cinque partite, visto che gli Hawks saranno impegnati in un difficile giro a Ovest tra Phoenix (14 gennaio), Utah (16) e Portland (17). Il ritorno sul parquet dovrebbe avvenire in occasione del Martin Luther King Day, fissato per il 18 gennaio, oppure addirittura il 21 in casa contro Detroit.