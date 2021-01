Le condizioni di Fausto Gresini migliorano leggermente nel giorno del suo 60° compleanno, una ricorrenza speciale che il manager italiano ‘festeggia’ combattendo contro il Coronavirus.

Gli ultimi aggiornamenti del figlio Lorenzo sono incoraggianti, la febbre è andata via e si registrano anche miglioramenti nell’ossigenazione: “il nostro Faustino è stabile e senza febbre, con un piccolo miglioramento nell’ossigenazione. Le condizioni ovviamente rimangono gravi, (altrimenti non sarebbe in terapia intensiva) ma i piccoli miglioramenti ci fanno sperare per il meglio. Uno speciale ringraziamento a tutto il personale sanitario che sta gestendo come meglio può questa emergenza. P.s. indossate correttamente la mascherina e usate l’igienizzante, sembrano banalità, ma potreste evitare a voi stessi o a un vostro caro quest’ incubo“.

Gli auguri di compleanno