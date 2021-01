Le condizioni di Fausto Gresini rimangono serie, il manager italiano è sempre ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dove i medici continuano a tenerlo sedato per permettere al ventilatore meccanico di funzionare. Gresini è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 26 dicembre e, da quel momento in poi, si è aggravato fino ad essere ricoverato a Bologna in condizioni gravi.

Le parole del medico

Sulle condizioni di Fausto Gresini si è soffermato il dottor Nicola Cilloni: “le condizioni generali di Fausto sono purtroppo ancora gravi. I polmoni colpiti duramente dalla malattia e da una sovrapposta infezione riescono a dare ossigeno al sangue solo ed aiutati dalla macchina per la ventilazione meccanica. È ancora necessario mantenere addormentato quasi sempre Fausto per permettere al ventilatore meccanico di funzionare correttamente. Quando periodicamente viene svegliato, è cosciente e combattivo”.