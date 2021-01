Le condizioni di Fausto Gresini restano serie ma in lento miglioramento, come sottolineato dal dottor Nicola Cilloni, il professore che ha in cura il team manager italiano. Il paziente resta ventilato meccanicamente, mentre gli altri organi funzionano correttamente.

La nota del Gresini Racing

Questo il comunicato diramato sui social sulle condizioni di Fausto Gresini: ‘arrivano notizie confortanti dal reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Fausto Gresini è cosciente e in condizioni stabili, anche se il quadro rimane nel complesso serio. Ecco la dichiarazione del Dottor Nicola Cilloni: “le condizioni cliniche di Fausto Gresini sono ancora gravi, ma più stabili. È ancora necessario mantenere una respirazione controllata dalla macchina per garantire una buona ossigenazione del sangue. La stabilità clinica ha permesso comunque di moderare la sedazione e tenerlo cosciente. È molto combattivo e collaborativo e questo aiuta molto i clinici nella gestione della malattia. A parte il respiro tutti gli altri organi sono funzionali“.