Le condizioni di Fausto Gresini migliorano di giorno in giorno, anche se la situazione resta al momento delicata.

Il team principal della Gresini Racing resta ricoverato presso l’Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, respirando artificialmente per la positività al Coronavirus. Nella giornata di ieri, il manager italiano è riuscito a videochiamare la figlia Agnese per il suo decimo compleanno, mentre oggi ha ricevuto per la prima volta la visita della moglie Nadia.

Le parole del medico

Elementi che fanno ben sperare sul completo recupero di Fausto Gresini, come ammesso dal dottor Nicola Cilloni: “le condizioni cliniche generali di Gresini sono in miglioramento, seppur ancora fragili. È sveglio e molto collaborativo, è aiutato ancora dalla macchina per respirare, ma ha già iniziato a fare fisioterapia. La visita odierna della moglie Nadia, che ha accolto con grande emozione, ha rafforzato sicuramente la grande grinta che lo contraddistingue“.