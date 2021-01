Ansia e preoccupazione per le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato d’urgenza al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Problemi cardiaci per il Cavaliere, secondo quanto riferito dall’Ansa, in vacanza da alcune settimane a Valbonne, località vicino a Nizza, dove abita una delle sue figlie.

Condizioni Berlusconi, le parole di Zangrillo

Sulle condizioni di Berlusconi si è soffermato Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cavaliere, che ha ammesso all’Ansa di essere stato lui a decidere di far ricoverare il leader di Forza Italia per “un problema cardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento, ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia“.