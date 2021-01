Un comunicato durissimo, una nota perentoria con cui il presidente della FIFA Gianni Infantino ha messo le cose in chiaro relativamente alla nascita di una possibile Super Lega europea.

Il documento, firmato anche dai numeri uno delle sei confederazioni (Aleksander Čeferin della UEFA, Lambert Maltock dell’OFC, Alejandro Domínguez della Conmebol, Vittorio Montagliani della Concacaf, Constant Omari per la CAF, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa per l’AFC), è chiaro riguardo coloro che parteciperanno all’eventuale competizione europea.

Il comunicato

Questo il contenuto del comunicato: “ancora una volta desideriamo ribadire e sottolineare con forza che una tale competizione non sarà riconosciuta né dalla Fifa, né dalle rispettive confederazioni. Di conseguenza, a qualsiasi club o giocatore coinvolto in questa competizione non sarà permesso di partecipare a nessuna competizione organizzata dalla Fifa o dalle rispettive confederazioni“. Si tratta ovviamente di campionati, Mondiale di calcio, Europeo, Champions ed Europa League, soltanto in Europa. Una presa di posizione indirizzata a club e giocatori, che adesso dovranno fare marcia indietro sul tema Super Lega.