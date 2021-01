Giornata speciale per Lewis Hamilton, che festeggia oggi i suoi 36 anni in modo alquanto particolare, ossia senza un contratto da pilota di Formula 1.

Infatti, il sette volte campione del mondo è al momento disoccupato, visto che il suo accordo con la Mercedes è scaduto il 31 dicembre 2020. Il team di Brackley ha comunque avviato da tempo la trattativa per il rinnovo e, pur essendo convinto di essere vicino alla firma, questa stenta ad arrivare per un motivi o per un altro.

Il regalo più atteso

Nel giorno del suo 36° compleanno, il regalo più atteso molto probabilmente non arriverà, dal momento che Lewis Hamilton difficilmente firmerà oggi il suo rinnovo con la Mercedes. Il britannico sembra irremovibile nelle sue richieste: stipendio uguale agli scorsi anni e ruolo di ambasciatore quando smetterà di correre. La Mercedes ha accolto la seconda richiesta, ma spera di abbassare l’ingaggio in questo particolare periodo di austerity. Dovrebbe essere la Ineos a risolvere la questione, mettendo sul piatto i soldi che mancano per convincere Hamilton a firmare il rinnovo.