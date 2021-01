La linea di Chiara Ferragni spopola sui social, non potrebbe essere altrimenti considerando i milioni di followers che l’imprenditrice italiana possiede. Non solo alla gente comune, anche a vip e influencer piace acquistare i prodotti griffati Chiara Ferragni, tra cui anche la star di ‘OnlyFans‘ Alex Mucci. Quest’ultima ha postato una Instagram Story mentre indossa cappellino, borsa e una sciarpona che copre il seno prorompente della influencer.

Chi è Alex Mucci

Alex Mucci è nata a Pescara nel 1988, si è trasferita a Torino dopo parecchi anni dove ha frequentato la facoltà di Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico. Successivamente, ha scelto di volare a Sydney, in Australia, dove ha lavorato come bartender e pasticciera. E’ riuscita a farsi strada sui social, esplodendo come influencer, alt model e cantante.