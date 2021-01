Milan-Juventus perde altri due protagonista, questa volta sono i rossoneri a dover fare a meno dei propri giocatori: sono risultati infatti positivi al Coronavirus Rade Krunic e Ante Rebic. Questo il comunicato del club rossonero: “AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo“.

La nuova formazione di Pioli

A causa della positività di Ante Rebic e Rade Krunic, Pioli è costretto a cambiare la formazione che satsera affronterà la Juventus. Considerando l’emergenza a centrocampo, insieme a Kessié giocherà Calabria, mentre il terzino destro sarà Dalot. Nel tridente dietro Leao invece ci sarà Hauge, che prenderà il posto di Rebic.

La probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Calabria; Hauge, Calhanoglu, Castillejo; Leao;