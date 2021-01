Tutto pronto per la nuova edizione dela ‘Pupa e il Secchione e viceversa‘, programma arrivato alla 4ª edizione. In gara ci sono quest’anno ben otto coppie (formate durante la prima puntata) pronte a gareggiare una contro l’altra, guidate dall’irriverente Andrea Pucci, che ha rimpiazzato Paolo Ruffini. Presente invece Francesca Cipriani, storica ex Pupa che mantiene il ruolo di assistente. L’appuntamento è fissato ogni giovedì dal 21 gennaio sino al 25 febbraio.

Chi è Luca Marini?

Luca Marini è originario di Bondeno, in provincia di Ferrara, e ha 20 anni. Non ha mai avuto relazioni sessuali, ammettendo di aver dato solo un bacio a stampo e sottolineando di esser fiero della sua verginità. Ha partecipato a 10 anni al suo primo concorso letterario, studia ingegneria informatica ed elettronica ed è anche ballerino. Nella sua breve vita ha anche scritto due libri (“Azzurrina” e “Kegivos“) e sta lavorando al terzo.