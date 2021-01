Il Milan comanda il campionato di Serie A dopo 17 giornate, ma sembra che questo exploit non basti per essere considerato di nuovo una big. Soprattutto a livello internazionale, dove il club rossonero ha perso un po’ del prestigio accumulato in passato. Prova ne è l’attacco social di Iker Casillas, che ha rifilato un ceffone davvero sonoro alla società del Fondo Elliott.

LEGGI ANCHE: Milan-Torino, il racconto del match

Il post di Casillas

Iker Casillas, analizzando la prestazione di Gianluigi Donnarumma contro il Torino, ha espresso un suo giudizio sul portiere rossonero, lanciando anche una frecciata al Milan: “a mio avviso Donnarumma dovrebbe giocare in un club con maggior tradizione. Errore mio! Il Milan ha tradizione. Intendo più importanza in Europa in questo momento“.