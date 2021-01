Attimi di paura per una donna di Londra, divenuta celebre per essersi accaparrata in un quiz online la candela di Gwyneth Paltrow all’odore della sua vagina.

Secondo quanto riferito dal ‘The Sun‘, pare che l’oggetto sia esploso in casa e per poco non abbia incendiato l’intero appartamento. A rivelarlo è stata proprio la signora Jody Thompson, spaventata dall’accaduto: “la candela è esplosa e ha emesso fiamme enormi, con pezzi che volavano ovunque. Non ho mai visto niente del genere. La candela era troppo calda per essere toccata, c’era un inferno nella stanza“.

L’esplosione

La signora Jody, che vive insieme al compagno in un appartamento a nord di Londra, ha rivelato come l’esplosione avrebbe potuto mandare in fiamme l’intera casa: “in quel momento è stato spaventoso, avrebbe potuto mandare in fiamme l’intera casa. Se ci penso adesso però mi viene da ridere che la candela alla vagina di Gwyneth Paltrow è esplosa nel mio soggiorno”. Sulla questione Gwyneth Paltrow non ha rilasciato commenti, ma potrebbe farlo nei prossimi giorni per confermare che si sia trattato solo di un episodio isolato.