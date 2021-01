Camila Giorgi è tornata a incantare i suoi followers sui social, regalando un altro scatto mozzafiato dopo quelli postati durante le festività natalizie.

La tennista italiana questa volta non ha scelto un completo intimo, bensì un cappotto con il pelo sotto il quale sembra non ci sia nulla, elemento che aumenta il tasso di sensualità. Una foto, quella pubblicata dalla 29enne di Macerata, che ha immediatamente fatto il pieno di like, mandando in tilt i followers per l’eleganza e la bellezza di Camila Giorgi.