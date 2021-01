José Maria Callejon è finito nella bufera, a causa di una foto scattata nello spogliatoio del Napoli.

Lo spagnolo, subito dopo il match perso dalla Fiorentina per 6-0, si è recato dai suoi ex compagni per un saluto prima di salire sul bus viola, fermandosi a scambiare quattro chiacchiere e a farsi immortalare con quelli che fino a qualche mese fa erano i suoi compagni. Peccato però che l’immagine, finita poi sui social, abbia fatto infuriare i tifosi della Fiorentina, soprattutto considerando il 6-0 subito dai viola al Maradona.

La replica dell’ufficio stampa

Sulla questione si è soffermato l’ufficio stampa della Fiorentina, intervenuto per fare chiarezza su quanto avvenuto nella pancia del Maradona. Callejon ha manifestato tutto il suo dispiacere per quanto accaduto, soprattutto perché aveva chiesto che la foto scattata non venisse pubblicata. Lo scatto poi è stato rimosso dal web, troppo tardi prima che diventasse virale.