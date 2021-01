Il 2021 è finalmente arrivato, lasciandosi alle spalle un anno terribile sotto molti punti di vista.

Dalla pandemia di Coronavirus fino alla scomparsa di personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo, che hanno privato l’umanità di vere e proprie leggende. Puntando lo sguardo ai prossimi dodici mesi, sicuramente le note dolenti riguardano le festività, che non permetteranno i classici ‘ponti’ per programmare un week end lungo.

L’elenco delle feste del 2021

Partendo dall’Epifania, che rappresenta la prima festività del 2021 dopo Capodanno, non si potrà uscire a causa delle restrizioni contenute nel Decreto Natale. Dopodiché si arrivano a Pasqua e Pasquetta che quest’anno cadono il 4 e 5 aprile, unica occasione per programmare una gita fuori porta Coronavirus permettendo. Il 25 aprile (Festa della Liberazione) è invece domenica mentre il Primo maggio cade di sabato: nessuna occasione per un giorno in più di riposo.

Il 2 giugno (Festa della Repubblica), cade invece di mercoledì mentre si avrà un piccolo sorriso l’1 novembre, giorno dedicato ai Santi, che sarà di lunedì e si presta ad allungare il week end di Halloween. Natale e Santo Stefano, infine, cadono di sabato e domenica e sempre di sabato si aprirà il 2022.