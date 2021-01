Si infiamma il calciomercato della Roma in questi ultimi giorni della sessione invernale, il club giallorosso infatti ha proposto un clamoroso scambio all’Inter: Edin Dzeko per Alexis Sanchez. Il bosniaco ormai è fuori dal progetto tecnico di Fonseca dopo gli ultimi scontri, per questo motivo è improbabile una sua permanenza nella Capitale. Per questo motivo, la Roma lo ha proposto all’Inter chiedendo Sanchez in cambio.

La situazione

Lo scambio Dzeko-Sanchez stuzzica eccome l’Inter, molto più di quello che coinvolgerebbe il bosniaco ed Eriksen. I nerazzurri stanno decidendo come poter fare l’operazione, dal momento che bisognerà trovare la quadratura economica per i due prestiti. L’operazione comunque è partita, infiammando questi ultimi giorni di mercato che si preannunciano incandescenti.