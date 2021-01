Nuovo obiettivo per il centrocampo del Milan, il club rossonero ha messo gli occhi su Souhalio Meitè, giocatore di proprietà del Torino.

Sfumato Kone, la società del Fondo Elliott ha avviato i primi contatti con l’entourage del classe ’94, che piace molto anche all’Hellas Verona, con cui i granata avevano quasi raggiunto un accordo. Il Milan ha preso informazioni per capire le condizioni di una possibile trattativa, che potrebbe decollare già domani a San Siro, quando i rossoneri affronteranno il Torino in campionato per la diciassettesima giornata di Serie A.

Obiettivo per il presente

Al contrario di Kone, che sarebbe stato un investimento per il futuro, Meitè darebbe un rinforzo per il presente, dunque per rimpolpare la rosa di Pioli fino alla fine del campionato. L’operazione dunque verrebbe impostata sulla formula del prestito, probabilmente secco senza diritto di riscatto, permettendo così al Milan di avere un’alternativa in più a centrocampo.