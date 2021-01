Ufficializzato l’arrivo di Meité, il Milan adesso si concentra sul prossimo obiettivo da raggiungere. Il nome è quello di Mario Mandzukic, individuato come profilo perfetto per ricoprire il ruolo di vice-Ibrahimovic. Nelle ultime ore, secondo quanto rivelato da Gianlucadimarzio.com, sono arrivati segnali positivi riguardo la trattativa tra il Milan e gli agenti del giocatore, che attendono solo un segnale dal club.

I dettagli del contratto

Nel caso in cui il Milan dovesse dare il via libera all’operazione, a quel punto l’accordo si dovrebbe trovare velocemente. Il contratto sarà di sei mesi con possibile opzione di rinnovo legata ad alcune condizioni: numero di presenze e qualificazione alla prossima Champions League. Mandzukic al momento è a Zagabria, ma attende solo l’ok per mettersi in viaggio e raggiungere Milano, mettendosi a disposizione di Pioli per il girone di ritorno.