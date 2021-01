E’ tornato Zlatan Ibrahimovic e si vede. Quinta doppietta per lo svedese che basta e avanza per battere il Cagliari e regalare al Milan il titolo di campione d’inverno, con una giornata d’anticipo sulla fine del girone d’andata.

Il numero 11 rossonero prima timbra su rigore, battendolo al posto di Kessié, dopo sfrutta a dovere un lancio millimetrico di Calabria e infila Cragno sul palo più lontano. Dodici gol in otto partite giocate per Ibrahimovic, che viaggia alla spaventosa media di una rete ogni cinquanta minuti.

Milan perfetto

Nonostante le numerose assenze, il Milan riesce comunque a portare a casa l’ottava vittoria su nove trasferte, imponendosi in scioltezza a Cagliari senza rischiare nulla. Ci pensa il solito Ibrahimovic a coronare il gioco dei rossoneri, sempre fluido e mai forzato. Tonali e Kessié fanno filtro a centrocampo e innescano i tre fantasisti, che non danno punti di riferimento e assistono Ibra per permettergli di concludere le azioni offensive. In difesa poi il Milan non rischia nulla, con Donnarumma attento e una linea a quattro che non sbaglia una diagonale. Tutte ottime notizie per Pioli, che si prepara adesso per il big match con l’Atalanta, provando a chiudere al meglio un girone davvero perfetto.