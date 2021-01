Serata storta per il Cagliari, che cede 0-2 alla Sardegna Arena contro il Milan e incassa la quinta sconfitta consecutiva in campionato.

Un ko pesante che obbliga la squadra di Eusebio Di Francesco a rimanere al diciassettesimo posto, con il margine di un solo punto dalla zona retrocessione. Una situazione difficile commentata da Nainggolan ai microfoni di Sky Sport: “non si tratta di un problema mentale, ma sicuramente se commettiamo certi errori poi è difficile vincere contro squadre del genere. La squadra non ha paura, però è normale che stringa un po’ il culo in queste situazioni complicate“.

La maglia di Ibrahimovic

Alla fine della partita tra Cagliari e Milan, Nainggolan ha scambiato la maglia con Ibrahimovic, ma non per tenerla: “l’ho presa solo perché me l’hanno chiesta, ma non la terrò. Ho scambiato qualche parola con lui, ma non ci siamo detti niente di che. Il mio passato all’Inter? Sono felice di esser venuto al Cagliari, se vinceranno lo scudetto sarò contento per loro ma io volevo venire qui per giocare“.