La caduta di Tommy Ford, avvenuta nella prima manche del gigante di Adelboden, aveva spaventato tutti per la dinamica dell’incidente.

Lo sciatore statunitense si è prima cappottato compiendo un movimento innaturale con la testa, sbattendo successivamente contro le barriere. Immediatamente Tommy Ford è stato trasportato in ospedale in stato di semi-incoscienza, per poi riprendersi nel tragitto sull’elicottero.

La nota sulle condizioni di Tommy Ford

Nella serata di oggi, la Federazione USA ha diramato una nota sulle condizioni di Tommy Ford, rivelando come le lesioni alla testa e al collo subite sono “minori e facilmente risolvibili“. Per quanto riguarda l’infortunio al ginocchio però, altri esami verranno svolti nelle prossime ore, per capire l’entità del guaio e gli eventuali tempi di recupero.